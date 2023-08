V soutěži krásy bodovala před 16 lety. Teď se Veronika Chmelířová chlubí v sexy modelu tímhle tělem

Veronika Chmelířová Super.cz

Nové, nastupující generaci modelek ale současnou situaci a konkurenci nezávidí. „Nastoupila jsem v dobrém roce, spolupráce se nabízela sama, kontakty rostly, dařilo se. V dnešní době děvčatům nezávidím, nechtěla bych začínat. Ono se i covidem ta situace změnila, jak s penězi, nabídkami a konkurencí, já už netlačím na pilu, ale daří se,“ prozradila Veronika, kterou jsme potkali na focení šatů módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové.



V béžovém modelu předvedla blond kráska odhalené bříško a nás zajímalo, jaký je její tip na dokonalé křivky. „Je pravda, že s přibývajícími léty si člověk musí víc hlídat jednak jídelníček a určitě pohyb. Já sport miluji, věnovala jsem se mu od dětství, tak to je asi moje taktika, jak se udržovat,“ svěřila se Super.cz modelka, která začala v loňském roce studovat.

Před sebou má ještě dva roky studia zahradní architektury, které by se do budoucna ráda věnovala. „Užívám si to, je fajn se vrátit zpátky do lavice, mám tam spoustu nových přátel a cítím, že jsem na místě, kde jsem měla být dávno a strašně mě to baví,“ svěřila se modelka. „V tomhle oboru mě to těší a dělá mi to dobře,“ řekla Veronika, která byla posledních pár měsíců single.

Na otázky kolem vztahů však byla skoupá, prozradila ale, že na dovolenou, na kterou vyráží za týden, sama nepojede. „Mám dovolenou v plánu, příští týden se chystám na Faerské ostrovy, je tam ještě víc zima, než tady. Jedu s kamarádem, bude to taková dobrodružná cesta,“ svěřila se s úsměvem modelka. ■