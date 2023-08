Kordula Stropnická jako thajská princezna: Fanoušky uhranula svou krásou v outfitu za desetitisíce

Kordula Stropnická vzala fanouškům dech. Foto: archiv K. Stropnické

Ze své cesty dokonce sdílela několik snímků, na kterých vyniká její půvab. „Thajská princezna,“ napsala k fotografiím, které na sociální sítě přidala po delší době. „Ano, po roce jsem vydala fotku,“ informovala své sledující s úsměvem.

Dcera Veroniky Žilkové (61) a Martina Stropnického (66) vzala fanouškům dech. Zapózovala v bílých kalhotách od Prady, ke kterým si oblékla černý crop top na ramínka. Svůj look doplnila stylovou kabelkou Louis Vuitton. Jedná se o luxusní kousky v hodnotě desetitisíců korun. Svou dlouho blond hřívu nechala částečně rozpuštěnou.

„Překrásná slečna,“ reagují fanoušci na Korduliny nové fotografie. „Jsi strašně krásná, jak topmodelka,“ napsala příznivkyně. „Princezna, já tě miluji,“ uvedl obdivovatel.

Půvabná blondýnka je se svým partnerem Damianem už necelý rok. Dohromady se dali po několika letech přátelství. „Už to drží docela dlouho. Je to moje první láska. Byl to docela dlouhý proces. Známe se tři roky. Začalo to dětinsky s brekem, hádkami, zlomeným srdcem,“ svěřila se Kordula pro Super.cz před časem s úsměvem. Zároveň přiznala, že je ve vztahu velmi spokojená. ■