David Gránský se po domluvě s vedením televize na čas stahuje z veřejného života

David Gránský se na čas stahuje z veřejného života. Super.cz

„Je to samozřejmě po domluvě s vedením televize a se scenáristy. Takže jsem si naordinoval tříměsíční volno, abych ten čas mohl trávit s rodinou. Protože jsem točil tak moc, že mi utíkalo mnoho věcí,“ řekl David Super.cz. „Za práci jsem samozřejmě rád, je to fajn a bude to zas fajn,“ dodal, že z obrazovek rozhodně nemizí natrvalo.

Pracovní tempo a jedno natáčení za druhým si ale zkrátka začalo vybírat svou daň.

„Celý ten první rok života Matea jsem vždycky přišel domů, dozvěděl jsem se, co nového umí, co nového ochutnal, co nového řekl... A už mi to začalo chybět a chtěl jsem být u toho," vysvětlil herec.

Fanynky ale ani tak zoufat nemusí. Před pauzou totiž David stihl v Bratislavě natočit ještě novou řadu Česko Slovensko má talent, která se na televizní obrazovce rozběhne už v září. ■