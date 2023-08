Co bych vám ukázala tentokrát? Emily Ratajkowski napasovala své vnady v růžové krajce přímo před objektiv

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Modelka sama sebe považuje za feministku, a to i přesto, že se velice ráda ukazuje ve spodním prádle, plavkách, nebo dokonce nahá. Prozradila, že samotné slovo feministka v lásce nemá, ale nazvala by se „špatnou feministkou“, výrazem, kterým titulovala svou sbírku esejí spisovatelka Roxane Gay. Emily prozradila, jak ji před časem vyděsilo, když ji módní průmysl ocenil za to, že zhubla. A to aniž by si to ona sama přála. Kila šla dolů po narození syna, když si modelka procházela rozchodem se svým tehdejším manželem Sebastianem Bear-McClardem.

„Nešlo o to, jak vypadám, ale nemohla jsem si vychutnat jídlo. Bylo to o mé úzkosti. Když jsem ve stresu, tak první, co udělám, je, že přestanu jíst, prostě tak funguje můj mozek,“ řekla The Los Angeles Times. Snížení své váhy vnímala jako alarmující a sama se sebou nebyla spokojená, navzdory tomu ovšem dostala mnohem víc zakázek a módní průmysl ji za to „odměnil“, což považuje za „děsivou realitu“.

Svými lajky ale Emily za její sexy tělo odměňují i fanoušci, kteří obdivují její křivky a vždy se těší na další fotku, na které se modelka více či méně odhalí. Nedávno přidala snímek, který pořídila nejspíš během přípravy na focení nebo společenskou akci. Emily se vyfotila ještě s pinetkami ve vlasech a jen v podprsence a do objektivu vystavila své vnady tak, aby byly skutečně nepřehlédnutelné. Jaký feministický názor stál za tímto snímkem, sice neprozradila, své fanoušky ovšem jistě velmi potěšila. ■