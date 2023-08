Zoufalá Simona Krainová půl roku po padesátce přiznala: Jsem unavená a vyčerpaná, děti mi lezou po hlavě! Super.cz

Modelka Simona Krainová (50) letos oslavila padesáté narozeniny a přiznává, že s přibývajícími roky je čím dál unavenější. Pracovně nezvolňuje, i to se na její energii podepisuje. "Už jsem unavenější, občas večer přijdu domů a padnu do postele a jsem vyčerpaná, řekla Super.cz Krainová.

"Ona ta energie zase přijde. Byli jsme dlouho v zahraničí, musím stále dobíhat resty a ještě jsem to nedoběhla. Snad to dám do konce roku," vysvětluje Krainová, která doufá, že načerpá síly na měsíční dovolené na Kanárských ostrovech.

"Odlétáme na měsíc na dovolenou na Lanzarote i s dětmi. Už mi měsíc lezou po hlavě, nechtěly letos nikam na tábor, takže jsou s námi, byly u babičky. Teď se těším, že si lehnu k moři. To mi dává největší energii. Bruno bude rybařit, Maxíkovi se tam tak hrozně líbí. Létáme tam za jejich kmotrem, takže už to tam dobře znají a mají to tam rádi," dodala modelka. ■