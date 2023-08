Obří okurka Dalibora Jandy vzbudila rozruch nejen mezi zahrádkáři. Fanynky se pustily do pikantní debaty

Dalibor Janda je vášnivým zahrádkářem. Foto: Dalibor Janda Facebook official

„Užívám si léto na zahrádce, pořád něco vymýšlíme a děláme, takže tady mám krásná rajčata a okurečky už také jedou, ještě mi akorát letos nejdou papriky, ale ukážu vám i melouny,“ chlubil se Janda svými pěstitelskými úlovky. Pěstuje také bylinky, artyčok a zkouší i papáju.

Fanoušky ovšem zaujala obří okurka, kterou Dalibor Janda třímal v rukách. Komentáře pod zpěvákovým profilem na sociální síti se jen hemžily pochvalnými příspěvky na jeho zahrádku, brzy se ale přidaly i fanynky, u kterých naplno zafungovala bujná fantazie.

Dalibor Janda je už nesmazatelně zapsaný do české hudební scény hity jako Hurikán, nebo Kde jsi. Milovaly ho a milují statisíce žen. O umělci je známo, že rozhodně nepatří v jistých ohledech mezi „malé muže“.

Okurka tedy u žen ve spojitosti s Daliborem Jandou vzbudila velkou pozornost. A to nikoliv pouze jako pěstitelský úspěch. „Ohledně okurky jsem sem chtěla něco napsat, co by se sem nehodilo...,“ napsala nejprve opatrně jedna z dam. Pak se ale rozhořela velká diskuse. „Dalibor je tím známej, že u něj vše narostlo,“ přidala se další. „Že by něco jako, jaký pěstitel, taková úroda,“ zaznělo také.

„Mě to taky napadlo, ještě jak to držel, holky, to nechcete,“ vzkázal dámám jeden z pánů. „Největší okurka na okrese,“ chválil ho další. „Můžeme mu říkat třeba Hurikán,“ vtipkoval jiný. „Tu kládu tam má, vyhlášenej u celebrit,“ nechyběly ani peprné komentáře.

Janda před časem prozradil, že zkazky o velikosti jeho chlouby kdysi nafoukl bulvár. „Třicet centimetrů? Tak dobře na tom opravdu nejsem. Před lety si to někdo v bulvárním časopise vymyslel a od té doby se to se mnou táhne. Že bych se za to styděl, to ne. Ale radši bych tu pravdu,“ řekl před lety Novinkám s úsměvem zpěvák.

Ten už je 42 let šťastný se svou manželkou Jiřinou. „Měla se mnou svatou trpělivost a jsem jí za to vděčný. Nikdy bych ji neměnil. Zaplaťpánbůh, že existuje ženská, která dokáže žít s umělcem. Žena, která je s populárním člověkem, to musí vstřebat, nebo odejít,“ řekl Super.cz Janda, který chystá velké koncerty.

„V srpnu nás čekají krásné koncerty a pak také podzimní velké galakoncerty k mým 30 plus 30 plus 10 narozeninám,“ zval své fanoušky Dalibor Janda. ■