Veroniku Žilkovou v metru „napadl“ revizor. Herečka se ubránila a o zážitku informovala fanoušky

Veronika Žilková Michaela Feuereislová

„Humorná historka, revizor mě v metru napadl, že mám neplatnou jízdenku, protože na ni mohou jezdit jen cestující 60 plus! Udělal mi radost, že jsem se musela legitimovat, že už jsem 60 plus,“ smála se Žilková, která si tak libovala, že ještě nevypadá na to, že by snad mohla patřit do starého železa.

Není divu, že jí někteří fanoušci radili, ať si pořídí studentskou lítačku s tím, že by u revizora určitě prošla. Herečka na sobě ostatně pořád pracuje a každé ráno cvičí, což se na její vizáži samozřejmě pozitivně projevuje.

Cvičení ostatně sdílí i na Instagramu a podporuje v něm i ostatní ženy. „Mám velikost XS a vážím stejně asi od svých třiceti let,“ chlubila se nedávno Super.cz Žilková. Revizor tak zjevně nevěřil vlastním očím. ■