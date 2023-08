David Pastrňák si roli táty užívá: Přebaluju a pomáhám, jak to jde. Jsem na obě holky pyšný, říká hokejová hvězda

David Pastrňák promluvil o otcovství. S krásnou snoubenkou má dvouměsíční dcerku. Super.cz

„Byla tady Rebeky rodina ze Švédska, takže jsme je vzali na klasickou pivní procházku, což děláme už třetí rok, a moc se jim to líbilo,“ prozradil hokejista pro Super.cz.

Jsou to teprve dva měsíce, co David a Rebecca přivítali na světě svou rozkošnou dceru Freyu Ivu, které se hokejová hvězda věnuje, co nejvíce to jde.

„Je malinká, snažím se pomáhat a přebalovat, jak to jde. Samozřejmě to není pro ty maminky na začátku jednoduché, takže pomáhám, jak to jde. Moc si to užívám a jsem na obě holky moc pyšný,“ prozradil hrdý tatínek, kterému na rozdíl od spousty otců přebalování nedělá problém.

„Je to jediná práce, jak můžeme pomoct. Přece jen my nemáme mlíčko, takže se snažím pomoct aspoň takhle,“ podotkl český hokejista, který žije se svou snoubenkou v Bostonu, kam se bude muset kvůli nadcházející hokejové sezóně brzy vrátit. Čas na nějakou odpočinkovou dovolenou tak nezbyde.

„Bohužel ne, protože musíme navštívit dvě země za krátkou dobu. Ve Švédsku bydlíme pět minut od pláže, ale moře je studenější. Myslím si, že to tak letos bude stačit, čas nám na cestování nezbyde,“ dodal David na křtu svého parfému. ■