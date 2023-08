Martin Dejdar je se svou krásnou ženou přes 30 let: Herec promluvil o receptu na šťastné manželství

Martin Dejdar promluvil o vztahu se svou krásnou manželkou Danielou. Super.cz

„Pomoc je potřeba, kdo doma může, přiloží ruku k dílu. Se synem pracujeme na parfémech, jsme v tom společně. Hodně mi pomáhá, když nemám čas. Manželka také pomáhá a s dcerou teď trávíme každou minutu, protože mi za tři dny odletí studovat za velkou louži, takže se dlouho neuvidíme,“ objasnil Martin Dejdar rodinnou sešlost pro Super.cz.

Herec je ve vztahu se svou krásnou manželkou už přes třicet let. Na perlovou svatbu, tedy třicet let od svatby si ale ještě rok počkají. „Minulý rok jsme slavili výročí, jak dlouho jsme spolu, což je třicet let. Příští rok budeme slavit třicet let od svatby,“ prozradil herec i s receptem na šťastné manželství.

„Já nevím, jestli nějaký recept existuje. Je to prostě v lidech, musíte chtít a naučit se překonávat malý i velký obtíže. Člověk také asi musí vědět, co od toho života a vztahu chce,“ řekl. Pokud jde o výroční překvapení, tak určitě nějaké proběhne. Avšak kvůli finančně náročnému studiu dcery v Americe bude o něco skromnější.

„Samozřejmě ano, ale teď to budeme mít pár let trošičku omezené, tím, že začala dcera studovat. Tak ta překvapení budou taková, řekl bych, velmi skromná,“ dodal s úsměvem. ■