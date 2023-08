Gábina Partyšová nechala nahlédnout do svého království: Bazén, obří portrét v chodbě a oranžová kuchyně

Gabriela Partyšová Foto: se souhlasem G. Partyšové

Moderátorka Gabriela Partyšová (45) sice ráda tráví svůj volný čas na cestách, domů, do domečku za Prahou, se vždy ráda vrací. Do svého království, které sdílí se synem Kristiánem a rodiči, nechala tentokrát nahlédnout o trochu víc.

„Mám to tady ráda. Je to oáza klidu. Naše vztahy v rodině jsou pěkné, hodně si vzájemně pomáháme,“ svěřila se Partyšová, která má partnera, podnikatele Igora Faita, v Brně. „Můj partner žije s dětmi v Brně, mém rodišti, ale vídáme se často. Zatím nám to takto vyhovuje,” svěřila se Super.cz Gábina, která celý červenec trávila se synem a dětmi partnera na Mallorce v jeho vile, o domek se zahradou ale bylo postaráno.

Doslova chloubou moderátorčina domova je překrásná parková zahrada, o kterou se starají Gábinini rodiče, a i ona sama ji zvelebuje. „Starat se o dům a zahradu je nekonečný příběh a dost práce. A taky neustálé investice do věcí, které stárnou. Za poslední tři roky jsem domů pořizovala tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, novou terasu a do dvou tří let bude dům vyžadovat novou střechu,“ prozradila Gábina.

Kromě vaření tráví Gábina ráda čas cvičením, plaváním, ale také hrou na koncertní křídlo nebo čtením. „V létě žijeme prakticky na zahradě a v zimě miluju zapálit si oheň v krbu a povídat si se svými blízkými,“ prozradila Partyšová, která na rodinnou pohodu nedá dopustit. ■