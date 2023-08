Prezident Petr Pavel o soukromí. S první dámou se dali dohromady 10 let po seznámení, znal ji dřív než první ženu

Prezident Petr Pavel promluvil o tom, jak se seznámil se svou manželkou, první dámou Evou FTV Prima

„Poznal jsem ji (první dámu Evu Pavlovou – pozn.) dřív než svoji první ženu. Potkávali jsme se na vojenské ubytovně. Studovala ve škole v Košicích, přijela jako čerstvá zásilka pozemního personálu k sousednímu leteckému útvaru. Tam o ni ale byl takový zájem, neustále spousta obdivovatelů. Bylo by to moc námahy s nejistým výsledkem,“ řekl prezident v show 7 pádů Honzy Dědka, proč se o Evu tenkrát ani nepokusil.

V letních dílech, kde diváci vidí vše, co se přes rok do vysílání nevešlo, Petr Pavel v romantickém příběhu pokračoval. „Až o deset nebo víc let později nás svedla dohromady náhoda. Já jsem se do Prostějova po letech vrátil jako velitel speciálního útvaru, moje žena u toho útvaru sloužila. Tak jsme se potkali, a tak nějak jsme navázali,“ dodal Pavel.

Moderátora Honzu Dědka ale zajímala ještě jedna věc. Říká se totiž, že paní Evu na jejím budoucím manželovi zaujal především knír. Je to tedy pravda? „Ve skutečnosti říkala, že předtím to bylo tak hrozný, že ten knír to trochu spravil,“ smál se prezident Petr Pavel. ■