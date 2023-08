Elvisově vnučce Riley Keough porodila dítě náhradní matka. Herečka zveřejnila i dceřino neobvyklé jméno

Riley Keough s manželem Benem Smith-Petersenem Profimedia.cz

Loni v srpnu se stala matkou, do lednového pohřbu její matky Lisy Marie Presley (✝54) o tom ale nikdo kromě nejbližší rodiny nevěděl. Teprve ve smuteční řeči herečka Riley Keough (34) odtajnila, že má dceru. Nyní v rozhovoru pro magazín Vanity Fair svěřila, že dítě porodila náhradní matka. Riley chtěla předejít možným komplikacím kvůli lymské borelióze.

Herečka uvedla, že může odnosit dítě, že si však kvůli hrozícím autoimunitním potížím zvolila jinou cestu. „Myslím, že je to velmi cool, nesobecký a úžasný akt, co tyto ženy dělají, aby pomohly jiným lidem,“ uvedla směrem k náhradním matkám.

Holčička, jež nosí příjmení po otci Benu Smith-Petersenovi, dostala jméno Tupelo Storm. To je poctou králi rokenrolu, ve městě Tupelo ve státě Mississippi se Elvis narodil.

„Pomyslela jsem si, že je to skvělé, protože to není v souvislosti s naší rodinou moc známé slovo nebo jméno. Není to jako třeba Memphis nebo tak,“ řekla Keough. V Memphisu v Tennessee Presley žil a zemřel.

Radost z neobvyklého jména však rodičům trošku zkazil fakt, že v roce 2022 Buz Luhrmann natočil film Elvis, ve kterém se místo zpěvákova narození skloňovalo několikrát. „Je to vtipné, protože jméno pro dceru jsme vybrali před vznikem filmu. Tak jsme si řekli: ‚Ale ne‘. Ale je to v pohodě,“ dodala Keough. ■