Poslední sbohem Sinéad O'Connor: Muslimský pohřeb, tři tisíce fanoušků, spousta květin a barvy duhy

Dnes se lidé naposledy rozloučili s irskou zpěvačkou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Město Bray se dnes ráno změnilo ve velký pohřební průvod. Pro zpěvačku truchlily více než tři tisícovky lidí, kteří stáli v ulicích a čekali, až tudy projede pohřební vůz se zpěvaččinou rakví, o což fanoušky poprosila rodina zpěvačky. Na střechu auta dopadaly červené a žluté květiny, zatímco vůz byl vyplněn modrými hortenziemi a růžemi. Auto na několik minut zastavilo před zpěvaččiným rodným domem, kde byla v zimní zahradě umístěna růžová židle s růžovými květy a fotkou zpěvačky.

V průvodu se objevil i další vůz, ozdobený květinami a duhovými vlajkami. Z reproduktorů se linuly největší hity Sinéad O'Connor, lidé společně zpívali a po konci každé písně tleskali. Zvláštní dojetí si vyžádala nejen píseň Nothing Compares To You, ale také Scarlet Ribbons, ve které se zpívá o životě do sta let.

Zpěvačka poté měla soukromý muslimský pohřeb, který vedl Shaykh Dr. Umar Al-Qadri, hlavní imám v Islámském centru Irska. Ten zpěvačku oslovoval jejím přijatým jménem Shuhada Sadaqat. „Dnes jsem neuvěřitelně vděčný za příležitost vést muslimskou pohřební modlitbu za dceru Irska, Sinéad O'Connor alias Shuhada Sadaqat,“ uvedl později na Twitteru. Soukromého rozloučení se účastnil i prezident Irska, Michael D Higgins.

Irskou držitelku ceny Grammy ve věku 56 let našli policisté v jejím domě v jihovýchodním Londýně. V reakci na její smrt přišla řada poct od fanoušků a slavných umělců z celého světa, včetně Russella Crowa, Annie Lennox, Cyndi Lauper a Boba Geldofa. ■