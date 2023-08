Tři roky vydržela Nelly Řehořová vztah na dálku: Půvabná zpěvačka už má partnera doma a promluvila o svatbě

Nelly Řehořová Super.cz

„Bydlíme společně a moc si to užíváme,“ svěřila se nám zpěvačka s tím, že zvyknout si, že má partnera stále doma, nebylo jednoduché. „Myslím, že jsme si toho hodně vyzkoušeli, bylo to těžké, jak jsme měli vztah na dálku. Teď je to zase o něčem jiném, museli jsme si zvykat, že ho mám furt u sebe a nemohu si odpočinout, ale teď si to nemohu vynachválit,“ prozradila Super.cz Nelly na zkoušce kostýmů v Divadle Broadway.

Už za pár měsíců se objeví v novém představení Troja a vedle toho se stíhá věnovat i vlastní tvorbě. Kromě dovolené u moře stihla během letních prázdnin zpěvačka také svatbu své starší sestry, nás zajímalo, zda už i ona neplánuje obléknout bílé šaty. „Samozřejmě, že o tom člověk přemýšlí, myslím si, že je na to ještě čas, i když s přítelem jsme spolu šťastní, teď jsme společně natočili i videoklip, doufám, že se bude líbit,“ dodala Nelly Řehořová. ■