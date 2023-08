Manželka je na pokraji zoufalství. Pan Božský ze Sexu ve městě popírá znásilnění, ale přiznal nevěru. Byla to prý zábava

Chris Noth prý nikoho neznásilnil, bez obalu ale mluví o podvádění manželky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Chris Noth se i díky roli Johna Prestona neboli pana Božského stal idolem mnoha žen. Teď přiznal, že právě to ho svedlo na scestí a svým obdivovatelkám nedokázal říct ne. „Nikomu neubližujete. Víte, že se o tom nikdo nedozví a sex je prostě příjemný. A najednou ho s vámi chce mít spousta lidí. A v tu chvíli si řeknu, že takovou šanci už nikdy nedostanu,“ řekl herec v rozhovoru pro USA Today s tím, že si své počínání omluvil. „Říkáte si stejné výmluvy jako mnoho jiných mužů, je to jen malé vedlejší dostaveníčko a je to zábavné,“ dodal.

V rozhovoru pak herec zmínil i svou manželku Taru Wilson, se kterou je už jedenáct let. „Vím, že je to pro ni zničující a nevypadá to dobře. Zločin to ale není,“ dodal Chris Noth na svou obranu.

První obvinění se objevila v roce 2021 v magazínu Hollywood Reporter a mělo se jednat o znásilnění dvou žen v letech 2004 a 2015. Poté se přidaly další tři ženy. Žádný soud se ale nakonec nekonal a herec obvinění odmítá. „Není nic, o čem bych mohl mluvit nebo k čemu bych měl svědky. A existují ještě absurdnější dodatky, které jsou úplně směšné a nemají žádný reálný základ,“ řekl Chris, který už se dál nechce vyjadřovat kvůli svým dvěma dětem.

Manželka s hercem stále zůstává, i když podle zahraničních zdrojů visí vztah na vlásku a Tara Wilson byla dokonce viděna, jak pláče ve svém autě. Rodinu se ovšem snaží udržet kvůli dětem. Kariéra herce je v současné době na bodu mrazu. Byl vystřižen z pokračování seriálu Sex ve městě A jak to bylo dál... a jeho agentura ho vyřadila. Vyhodili ho i ze seriálu Equalizer a také a přišel také o lukrativní reklamu. ■