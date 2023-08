Herec Jan Cina otevřeně promluvil o svatbě i adopci dítěte: Se svým životním partnerem tvoří pár přes 16 let

Jan Cina otevřeně promluvil o svatbě i adopci dítěte. Super.cz

„Jo, tak to je. Registrace nezmění ani moc právních věcí, jsou tam sice nějaké povinnosti jako v manželství, to je ale se vším všudy, těch změn a rozdílů oproti registraci je dost. Když už, tak už,“ odpověděl Jan Cina na otázku svatby s tím, že to má podobně i s otázkou adopce dítěte.

„Tam je pořád to, že když je člověk registrovaný, tak to neznamená vůči tomu dítěti nic. Znamená to, že je jako samožadatel o dítě. Což je v něčem v pořádku, protože i člověk, který žije sám, si může zažádat o dítě. Divné je, že když člověk s někým žije tak dlouho a chce vytvořit rodinu tímto způsobem, tak se k tomu stát a právní řád staví, jako by ten druhý vůbec neexistoval. To si myslím, že je nesmysl,“ svěřil se herec s naprostou otevřeností.

„Mrzí mě to, štve mě to. Je tady skupina Jsme fér, která za to velmi lobbuje a podle mě velmi dobře. Jejich snaha o to, aby to bylo rovnoprávné i v tomto ohledu, je dlouhodobá a já nevím, proč to tak trvá. Myslím, že je to taky trošku generační věc, nechci to paušalizovat, ale pro starší generaci je to pořád náročné. Nejen si přiznat, koho miluju, ale možná vůbec, zda žiju život, jaký chci žít, a jestli jsem pohodlí a jistotu nevyměnil za pocit štěstí. Cesta k němu je možná často náročnější a složitá, ale potom žijete v nějaké pravdě vůči sobě,“ podotkl vítěz taneční show StarDance, který věří, že je vše na dobré cestě ke změně.

„Tak to cítím, že na to možná nejsme jako společnost úplně zralí, ale zároveň je pro mě mladá generace velká naděje. Myslím si, že už to pro ně není to hlavní téma, což je ideální. Ideální by bylo, kdybychom se o tom tady teď nemuseli vůbec bavit, bylo by to jedno a bavili se o možná nějakých důležitějších věcech,“ dodal. ■