Jan Cina otevřeně o svém coming outu: Rodiče měli strach, že budu mít děsný život. Kdysi si před námi někdo odplivl

Jan Cina promluvil o vlastním coming outu. Jak jeho sexuální orientaci přijala rodina a okolí?

Vyvěšení se zúčastnil také herec Jan Cina (35), který mimo jiné před necelými dvěma lety vyhrál taneční show StarDance.

„Je to velká čest, nikdy jsem nebyl u vyvěšování vlajky, ani na táboře. O to víc si užívám, že jde o takovou událost, která se týká rovnoprávnosti. Zároveň vnímám, že se Praha hrdě hlásí k tomu, že respektuje všechny občany, obyvatele Prahy, návštěvníky, a tak to má být,“ svěřil se Jan Cina pro Super.cz.

Sám herec přistupuje k všeobecné jinakosti s respektem a porozuměním. Zároveň jsou pro něj tahle témata také zdrojem k čerpání inspirace.

Sdělení své sexuální orientace okolí je často náročné nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho blízké. Jan Cina se dočkal v rodině velké opory, přesto přiznal, že to chtělo nějaký čas, aby si to v sobě jeho nejbližší zpracovali.

„Rodinu jsem řešil nejvíc, u kamarádů a okolí bylo to přijetí neuvěřitelné. Věděl jsem, že pro rodinu to bude změna celého života. Pro rodiče to znamená, že možná nebudou mít vnouče, samozřejmě je tam i strach, který o mě měli. Že budu mít asi děsný život a co vše mi hrozí. Nějak si to ale za poměrně krátkou dobu velmi dobře zpracovali a jsou mi velkou oporou. Dokonce moje teta, která je silně věřící, si to s bohem nějak zpracovala a pořád mě miluje a velmi podporuje. Toho si vážím, opravdu jde všechno, když víte, že vám za to ten člověk stojí a vy z toho přijetí nemáte strach. Často je to tlak, protože musí říkat, můj syn je takový a nebude se ženit, protože to má jinak. Chápu, že je to pro okolí náročné a moje rodina za to má obdiv,“ řekl Jan Cina s naprostou otevřeností.

Spousty neheterosexuálních lidí se v životě setkalo s určitou formou homofobie. Jako jsou urážky, šikana nebo nepříjemné pohledy. Žádnou výraznou formu homofobie sám herec na vlastní kůži neprožil. Nebo alespoň v uměleckém světě, kde buduje svou kariéru.

„Jestli jo, tak o tom nevím. Myslím, že ne. Ale kdysi se mi stalo, že si před námi někdo odplivl na ulici. To mi přišlo spíš směšné. V prostředí, kde se pohybuji, je otevřenost veliká, ale zároveň mám kolem sebe lidi, jejichž coming out snad teprve přijde. Z nějakých důvodů se toho bojí, což je mi kvůli nim líto,“ dodal. ■