Dominika Myslivcová se vložila do války Týnuš Třešničkové a Agáty Hanychové. Zlo kvůli padělkům

Dominika Myslivcová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Agáta Hanychová (38) a Týnuš Třešničková (27) se do sebe před pár dny pustily na Instagramu. Agátu nenechalo chladnou vyjádření Týnuš na adresu senegalských prodejců na plážích ve Španělsku, Týnuš se zase pustila do Agáty, že podporuje nákup fejkových produktů.

"Dnes jsem se trochu rozčílila. Po stories Týnuš Třešničkové, která se vysmívá chudému klukovi ze Senegalu, který jde po veřejné pláži (veškeré pláže, i když je to beach club, jsou ve Španělsku veřejné), za to, že se snaží vydělat si na jídlo prací, a doporučuje holkám, aby si nekupovaly fejky. I já si ho koupila,“ napsala Agáta a Týnuš okamžitě reagovala.

„Agátko zlatá, tenhle příspěvek je teda opravdu gól. Zaprvé jsem se nikomu nevysmívala, jen jsem na stories napsala, že prodávat ve Fendi Beach Clubu padělky asi není nejlepší nápad. To, že někdo podporuje NEZÁKONNOU ČINNOST koupí padělku, už je kapitola sama o sobě." reagovala Týnuš.

Nyní se do sporu Agáty a Týnuš vložila Dominika Myslivcová, která drahé značkové oblečení a kabelky miluje a v Pařízské ulici je jako doma. Tu se na kauzu zeptali její fanoušci. Agátu v nakupování fejků rozhodně nepodpořila.

"Já jsem tu kauzu zahlédla. Fejková kabelka tě nedokáže uspokojit nikdy jako originál. Spíš si kladu otázku, proč to ti lidé nakupují. Jestli se chtějí někomu vyrovnat, zavděčit, jestli kvůli logu. Neznačková kabelka může být leckdy mnohem kvalitnější než fejk," říká Dominika.

"Je to každého věc, ať si každý kupuje, co chce. Když už si fejk koupíte, tak si musíte uvědomit, že to spousta lidí pozná a bude to jen pro ostudu," dodala Dominika. ■