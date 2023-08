Libor Bouček s manželkou Gabrielou už znají pohlaví miminka. Teď řeší, jak se vejdou do stávajícího bytu

Libor Bouček s manželkou Gabrielou už znají pohlaví miminka! Moderátor promluvil o roli dvojnásobného otce Super.cz

Zatím to ale prozrazovat nebude. "Nejbližšímu okolí to řekneme," usmívá se moderátor, který by se měl dvojnásobným otcem stát na přelomu roku.

"Teď přemýšlíme, kam druhé dítě vůbec dát. Jak se vměstnat, spíš řešíme takové praktické záležitosti. Nejdůležitější ale stejně je, aby byli všichni zúčastnění zdraví. Jak ta, která je venku, tak to, co je uvnitř," usmívá se.

Že čekají druhého potomka, prozradili manželé během filmového festivalu v Karlových Varech. "Bylo to už tak vidět, že jsme to takhle vyřešili a už nejsou otázky, že třeba Gabča přibrala. Bylo to hloupé i vůči ní," dodal Bouček na letní párty televize Prima, kterou moderoval.

Co dalšího prozradil, se dozvíte v našem videu. ■