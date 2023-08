Dívám se na fotky a brečím. Marta Jandová slaví dceřiny desáté narozeniny a výjimečně zveřejnila společnou fotku

Marta Jandová už je deset let maminkou. Herminapress

Mara Jandová fotky se svou dcerkou na profil na sociální síti už léta nedává. Má k tomu smutný důvod, který nedávno prozradila i Super.cz. Lidé jsou bohužel v dnešní víceméně anonymní době až nepochopitelně krutí.

„Maruška si ještě naštěstí nerozklikává komentáře. Ale malinko se toho bojím. Je to i důvod, proč ji neukazujeme. Jednou mě s ní někdo vyfotil na ulici a hned pod tím byly komentáře, že mám mongoloidní dítě a takové věci. Radši nechci, aby někde byly její fotky, protože jednou by si něco takového přečetla a duše dětí jsou křehké,“ svěřila. Maruška tak od veřejného života zatím zůstává odtržena.

Teď ale Marta udělala výjimku a sdílela starší černobílou fotografii, na které je se svou dcerkou. Marta na ní má bílé šaty a i Maruška je oděna v bílém, takže by se mohlo jednat o snímek ze svatby, která se konala v létě roku 2014, kdy už dcerka byla na světě. „Moje milovaná holčička dnes slaví 10. narozeniny. Od rána koukám na fotky, jak se nám narodila, jak rostla, jak se učila chodit a mluvit, první kroky do školky, pak do školy. A brečím. Dnes končí první dekáda jejího života. A druhá začíná. Kéž by těch dekád bylo mnoho. A všechny ve zdraví, v radosti, v míru a obklopena lidmi, kteří ji budou mít opravdu rádi. Maruško - jsi naše NEJVÍC,“ napsala k fotce Marta a tentokrát se nemusí bát, že by se pod fotkou dočkala hanlivých komentářů. Všichni Marušce přejí hlavně hodně zdraví a štěstí do dalších let. ■