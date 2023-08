Všechny dny nebyly zalité sluncem. Lucie Křížková slaví výročí svatby s manželem, dojemně mu vyznala lásku

Manželé se vydali tam, kde si řekli své ano. Foto: archiv L. Křížkové

Lucie Křížková zažívá příběh jako z filmu. V roce 2009 si vzala skvělého chlapa a všechno bylo jako v pohádce. O pár let a dvě děti později ale musela řešit tu nejhorší noční můru. Její muž v roce 2021 nastoupil do vězení, kde si odpykával trest za spoluúčast na tunelování Metropolitního spořitelního družstva. Měl si odsedět pět let, jeho žena ani na okamžik nezapochybovala o tom, že společně všechno zvládnou a po jeho propuštění budou zase šťastnou rodinou. Jachtaře nakonec pustili z vězení už letos v dubnu, od té doby si Křížkovi užívají každý den.

A jeden z důvodů k oslavě je i to, že Lucie s Davidem si už v roce 2009 řekli své ano. Svatba se konala 7. srpna na zámku Zbiroh a právě tam se manželé vyfotili a snímek uveřejnili na sociální síti. „Před 14 lety svítilo slunce a bylo o deset stupňů tepleji. Pamatuji si to jako dnes. Všechny roky v manželství nebyly zalité sluncem, ale my nejsme z cukru. Hezké výročí, lásko,“ napsala k fotce Lucie a od sledujících hned obdržela přání všeho dobrého do dalších let.

„Myslím, že Váš muž Vás teď miluje ještě mnohonásobně více než kdy dřív, protože Vy, Lucinko, vážně nejste z cukru. Jste skvělá. Hezké výročí, a jen tak dále navždy,“ napsala jedna. „Jako v každém vztahu. Důležité je se naučit věci řešit a neutíkat. Ať teď máte dlouho tu pozitivní vlnu,“ přidala se jiná. „Mám radost, že láska je silnější než překážky,“ zaznělo ve třetím komentu. Jak je vidět, jachtařův pobyt za mřížemi rodinu skutečně utužil a teď už si snad navždy budou užívat jen veselé chvilky. ■