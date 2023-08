Affleck a jeho ex Jennifer Garner přistiženi při objetí v Itálii: Bene, snad nebude Itálie i doma

Ben Affleck a exmanželka Jennifer Garner se setkali v Itálii. Profimedia.cz

Přestože herec Ben Affleck (50) před necelými dvěma lety v jednom rozhovoru tvrdil, že za jeho potížemi s pitím částečně stála jeho exmanželka Jennifer Garner (51), protože si v manželství s ní připadal ‚uvězněný‘ (za což to pěkně schytal od fanoušků), jejich vztahy jsou nyní zřejmě v nejlepším pořádku. Alespoň soudě podle záběrů z pátečního odpoledne, kdy se exmanželé setkali v italské Florencii...

Ben do Itálie dorazil soukromým letadlem a ve Florencii se setkal nejen se svou bývalou ženou, ale i s jejich dětmi. Herec z Armageddonu či Dobrého Willa Huntinga se láskyplně vítal s dětmi, obzvlášť s nejmladším synem Samuelem, ale vřelé bylo i jeho objetí a komunikace s exmanželkou, která vždy působí mimořádně mile a málokdy ji spatříte bez úsměvu na tváři.

Není samozřejmě žádnou novinkou, že Affleck od loňského léta tvoří jeden z nejkrásnějších hollywoodských manželských párů s Jennifer Lopez (54). Přestože oba působí jako harmonický pár, mráčky se u nich občas objeví stejně jako u každého jiného páru.

Již několikrát je během menší výměny názorů přistihli i kameramani či fotografové. A zatímco Jen zvládá vmžiku nasadit úsměv a dělat, jako by se nechumelilo, Ben tuto schopnost postrádá, a když jej něco otráví, je to na jeho výrazu znát. Těžko říct, co jeho žena, která se snaží, aby její manželství působilo za všech okolností dokonale, na podobné záběry řekne. ■