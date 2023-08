Lucie Borhyová vystavila vnady v bikinách. Manželka mi už zakázala koukat i na zprávy, přiznal její fanoušek

Lucie Borhyová Foto: Se souhlasem L. Borhyové

Sympatická moderátorka se nyní pochlubila rozesmátým snímkem v bikinách, kde opět vynikla její ňadra. U pózování Lucii v hlavě zněla písnička od skupiny One Republic Love Runs Out. „Znáte to, když vám pořád zní v uších nějaký song a nemůžete ho vypustit, tak mně zněl dnes celý den tento,“ prozradila Borhyová.

Její obdivovatele ale nezajímalo to, co zrovna Lucie poslouchá. Jeden z jejích fanoušků při pohledu na svou oblíbenkyni v bikinách přiznal, že má kvůli ní doma problémy. „Lucie, jste prostě krásná, manželka mi zakázala dívat se na zprávy,“ vtipkoval. „Měl jsi se lépe schovat, aby tě žena nenachytala, jak slintáš,“ dočkal se odpovědi od dalšího fanouška.

Borhyová nedávno přiznala, že se kvůli ní muži i perou. Tedy jeden z jejích tehdejších partnerů. „Ale nebudu říkat, kdo to byl. Bylo to v baru, kde mě naháněl jiný muž a jemu se to nelíbilo. Několikrát mu naznačil, že patřím jemu a on si nedal pokoj. Pořád mi nosil drinky a motal se kolem mě, což ho naštvalo. Tak tam proběhl menší souboj, ale naštěstí bez zranění,“ vzpomínala nedávno pro Super.cz. ■