Veřejná ostuda! Manželka Kanyeho Westa v Itálii všem ukázala bradavky, lidé se bouří

Kayne West a Bianca Censori ukazují Italům, co je móda. Profimedia.cz

V každé zemi je nepsaným pravidlem, že třeba do restaurace by měl člověk chodit slušně oblečený. Mnoho podniků v zahraničí dokonce zakazuje lidem návštěvu například v plavkách. Slavné jméno ale nejspíš zcela mění pravidla. Kayne West a jeho žena jsou už několik dní v italském Toskánsku a jejich módní vkus je více než na pováženou. Architektka Bianca v poslední době vypadá tak, jako by jí oblečení vyloženě překáželo. Místo černých bikin, které zakrývaly alespoň její bradavky, zvolila zcela průsvitný model podobný silonkám, který už nezakryl vůbec nic. Cosi podobného si pak Bianca umístila i na hlavu.

Lidé už smysl oblékání a chování páru naprosto přestali chápat. „Italové tím rozhodně nejsou pobaveni. Jak neuctivé,“ rozčiluje se například jeden fanoušek pod článkem v magazínu Daily Mail. „Myslí si tyhle ženy, že vypadají přitažlivě? Je to veřejná ostuda,“ píše další. „Divím se, že by ji takhle vůbec pustili do nějaké restaurace, zakryj se, ty pošetilá ženo,“ dodává další. Někteří dokonce zacházejí ještě dál a mají pocit, že Bianca je pod velkým vlivem svého muže. „Mrkni dvakrát, pokud potřebuješ pomoct,“ ozývá se v komentech. A kam až taková exhibice může dojít? Bianca toho v poslední době obléká čím dál méně, a tak je otázkou, jestli se jednou nerozhodne k tomu, že si vyjde už zcela nahá. Pozornost médií by takový počin páru jistě přinesl. ■