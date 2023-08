Na maminkovské křivky je modelka náležitě pyšná: Pokud vás moje tělo uráží, přestaňte mě sledovat, vzkazuje haterům

April Love Geary v mexickém Cabo Profimedia.cz

Osmadvacetiletá April vyrazila tentokrát za hranice bez svého slavného protějšku, s nímž má tři potomky. U hotelového bazénu v luxusním resortu byla obklopena skupinkou přátel. April zvolila úsporné leopardí bikiny na šňůrky a před úpalem se chránila kšiltovkou s vysmátým smajlíkem. Svými sexy křivkami ve stejných bikinách se později pochlubila i na Instagramu, kam si vystavila zrcadlovou selfie.

Je vidět, že April baví škádlit své fanoušky. Nedávno například sdílela snímek v růžové soupravě spodního prádla. Mezi mnoha pochvalnými reakcemi se našla i řada těch, kterými by se možná většina dam nechlubila, ale April se jim vždy postaví čelem. Když se jí například jeden sledující zeptal, proč to dělá a co ji ke zveřejňování takových fotek vede, měla modelka jasnou odpověď: „Protože jsem sexy holka a dělám sexy věci.“

K dalšímu podobně odvážnému snímku přidala již zmiňovaný komentář, kde nabádala ty, kterým její křivky vadí, ať ji přestanou sledovat. Geary se zkrátka rozloučila se svou téměř chlapeckou postavou, kterou měla před dětmi, a tu současnou si užívá na maximum stejně jako její slavný partner, který se jí nemůže nabažit ani po devíti společných letech... ■