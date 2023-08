Herečka Denisa Pfauserová promluvila o porodu jako o vymítání ďábla: Velké bolesti a nutný císařský řez

Denisa Pfauserová Foto: se souhlasem D. Pfauserové

„Vše se odehrálo poté, co jsem se vrátila z představení Můj báječný rozvod (jak příznačné). Šla jsem normálně spát a někdy před třetí mě vzbudila bolest břicha. Nebylo to tak hrozný, asi poslíčci, říkám si, i když celkem intenzivní. Dám si teplou vanu, tím to buď rozeženu nebo rozjedu porod. B je správně,“ svěřila se herečka s tím, že bolesti začaly přidávat na intenzitě a po telefonu s porodní asistentkou se rozhodla vyrazit do porodnice.

„Zvedá se mi žaludek a já před odchodem ještě stačím ohodit celou koupelnu a volám na mamku, ať to uklidí. Jedem. Vzpomínám si na předporodní kurz a na to všechno, co jsem se naučila,“ popsala herečka, která měla kontrakce jen pár vteřin po sobě.

„Na zadním sedadle auta se držím madel, hážu sebou, jako kdyby ze mě někdo vymítal ďábla,“ popsala svůj porod herečka, kterou porodní asistentka vyšetřila okamžitě po příjezdu do porodnice v Rakovníku. „Jdeme do příjmový místnosti, Martina mi na zem hodí žíněnku a pojď. Vyšetří mě, zjistí, že jsem otevřená na 10 cm, a že bude tudíž miminko za chvíli s námi,“ svěřila se Denisa s tím, že porod nevypadal rozhodně tak, jak si představovala a jak se na něj připravovala. Kvůli silným kontrakcím si následně herečka vyžádala rajský plyn.

Porodní asistentka nakonec zhodnotila, že holčička na svět přirozeným způsobem nepřijde a je nutný císařský řez. „Neporoditelná poloha, a my musíme tudíž na sál. Ta naše malá se prostě tak strašně těšila na svět, že přišla skoro o týden dřív, porod chtěla mít ideálně za dvě hoďky za sebou a do porodních cest skočila asi s rozeběhem, že se tam blbě zasekla. Buď jak buď, zaplať koště za císařský řezy u těchto případů, kdy se neprovádí pro urychlení, ale pro záchranu života,“ popsala herečka, která je vděčná zdravotnímu personálu, porodní asistentce s dulou a svému partnerovi. „Kdyby se omylem nepodíval za plentu na moje rozpáraný břicho a sestřičky ho nemusely odvést vedle na pokoj a dát mu nohy nahoru, byl by tam se mnou úplně celou dobu,“ dodala herečka. ■