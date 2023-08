Už za pár dní oslaví 50. narozeniny: Bohuš Matuš chce seknout se svou velkou neřestí

Bohuš Matuš oslaví kulaté narozeniny. Super.cz

„Omlouvám se za svůj basbaryton, měl jsem koncert a nějak jsem se tam uřval. Jdu zase zpívat jinam a vůbec nevím, jak to udělám. Mám ale takové dvě flashky, jednu tenorovou a druhou basovou, tak použiji tu basovou,“ svěřil se Super.cz zpěvák, kterého jsme potkali na zkoušce kostýmu v Divadle Broadway.

„Na hlasivky je nejlepší odpočinek, hlasový klid, vincentka a šalvěj neboli babské ucho, nasadím, kloktám a pak se to zlepší,“ prohlásil Bohuš Matuš s tím, že začal dokonce přemýšlet, že se vzdá své neřesti. „Elektronické cigarety, to je moje poslední neřest, ale asi si teď k padesátinám nadělím, že to odstraním, ale nevím, jestli to umím vydržet. Nadělím si, že přestanu kouřit a přestanu říkat blbosti do médií,“ řekl se smíchem zpěvák s tím, že ví, že svým humorem často lidi rozhodí.

„Mám k tomu sklony, byl jsem vždycky všude šašek už od základní školy, léta jsem si dělal srandu i sám ze sebe a mnozí si myslí, že jsem blázen,“ dodal zpěvák, který aktuálně zkouší novou divadelní roli. „Hraji v Troje takového zlého krále, sebestředného, líbí se mi to, vždycky jsem hrál jemné role, tahle role je hodně o mluvení, hraji v alternaci s Marianem Vojtkem a Tomášem Traplem,“ dodal Bohuš Matuš. ■