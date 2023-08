Sestra Simony Krainové Yvonna (55) se pochlubila, co za pouhý rok udělala se svým tělem. Ukázala i špeky

Yvonna Maléřová ukázala svoji proměnu. Foto: Se souhlasem Y. Maléřové

"Mezi levou a pravou stranou je jeden jediný rok změny směru, moji milí," prozradila k fotce Yvonna, která na sobě tvrdě maká. Cvičí, běhá a drží si jídelníček. Zázrak se nestal a sama přiznává, že je to pěkná makačka.

"Je to samozřejmě těžkou dřinou, ale teď už to pro mě dřina není. Už je to takový dobrý zlozvyk. Chodím každé ráno běhat, občas si zacvičím. Už je to i radost," řekla Super.cz Yvonna.

"Nikdy mi nebylo lépe, netrpím, není to smutný život. Naopak," dodala Maléřová, která nedávno se Simonou nafotila kampaň, kde své nové vysportované tělo předvedla. ■