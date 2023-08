Vítěz Survivoru už utrácí milionovou výhru: Promluvil o další drsné výzvě, kterou si chce splnit

Tomáš Weimann řekl, jak naložil s výhrou a promluvil o další drsné výzvě Super.cz

„Výhra už mi na účet přišla. Dává mi to větší klid, protože jsem si mohl zaplatit nějaké dluhy a zbytek, tedy velkou část peněz, mám na účtu. Normálně žiju a dál chodím do práce,“ svěřil se Tomáš pro Super.cz

Tomáš si vítězstvím v Survivoru splnil jeden ze svých velkých snů. Zároveň ale nezavírá dveře před dalšími výzvami. Dle svých slov by se například nebránil zápasu v kleci nebo v ringu.

„Jediná výzva, o kterou mám zájem, je nějaký zápas. Buď v MMA nebo v boxu, dveře necháván otevřené. Kdyby se to někdy uskutečnilo, tak bych chtěl, aby to byl někdo, kdo je sportovně nadaný, je atlet a bude to brát vážně,“ prozradil nám se slovy, že zatím nic není potvrzené. Zda by se tak možný souboj uskutečnil pod křídly organizace Oktagon MMA nebo třeba Clash of the Stars, je otázkou.

„Nebavil jsem se vůbec s nikým, jednou jsem napsal pod příspěvek s Ondrou Novotným, že kdyby mi dal příležitost si zazápasit, tak bych to přijal. Jsem otevřený i něčemu jinému, a kdyby to nebyl Oktagon, dveře bych nezavíral. Ale nemám moc rád bizár, tak bych byl rád, kdyby to bylo sportovní utkání. Ale už nebudu o ničem říkat nikdy neříkej nikdy,“ řekl s úsměvem. Pokud jde o soupeře, tak se nebojí, že by jich bylo málo. „Teď nikoho nevyjmenuji, ale je jich určitě hodně. Nemám rád zlý a debilní lidi a těch existuje dost, takže by se určitě někdo našel,“ dodal. ■