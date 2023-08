Natálie Kočendová po zmenšení silikonových pětek: Měla jsem až o 20 kilo víc, prsa byla velká zátěž

Modelka Natálie Kočendová promluvila o zmenšení poprsí i aktuálním zotavovaní. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Modelka Natálie Kočendová je po druhé plastice poprsí. Tu podstoupila, aby si svá již vylepšená ňadra nechala zmenšit. "Přijde mi, že když jsem zhubla, už jsou na postavu moc velká a nevypadá to dobře. Půjdou malinko dolů, asi o polovinu," řekla ještě před operací pro Super.cz.

Po operaci svým fanouškům prozradila, že zákrok podstoupila i ze zdravotních důvodů. Delší dobu se totiž potýkala s bolestí zad, za kterou stály právě silikonové pětky.

„Dlouhodobě jsem měla problémy se zády. Na zvětšení prsou jsem byla čtyři roky zpět a v tu dobu jsem měla o nějakých patnáct až dvacet kilo víc. Na mou postavu byla takto velká prsa zátěž. Přišlo mi, že už je to moc. A taky jsem nemohla sehnat podprsenky a oblečení,“ svěřila se Natálie pár dní po operaci svým fanouškům s tím, že jí doktor vyměnil 460 mililitrové implantáty za silikony o velikosti 295 mililitrů.

„První (operace) byla rozhodně bolestivější. Po dvou až třech dnech zvládám skoro vše sama. Jen s úklidem bych potřebovala pomoct,“ prozradila krásná blondýnka, která počítá s tím, že bude už za pár dnů běžně fungovat.

„Teď trpím na bolesti zad, v noci nemůžu pořádně spát a musím se procházet po bytě. Myslím si, že do dvou dnů už budu normálně fungovat,“ vysvětlila. Co se týče jizev, plánuje chodit na laser, aby byly co nejméně viditelné. ■