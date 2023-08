Vlaďka Erbová vystavila sexy křivky u moře: S vtipem si rýpla do jednoho párečku, který nazvala Pat a Mat

Vlaďka Erbová vystavila perfektní tělo na dovolené u moře. Foto: archiv V. Erbové

"Není třeba ptát se ženy, zda je zadaná nebo ne. Prostě se slušně představ, a ona sama vyhodnotí, zda je, nebo není,“ napsala Vlaďka s úsměvem k prvnímu snímku v černých bikinách.

Také další fotografie okomentovala vtípky, které jí zrovna přišly pod ruku. „Nevěř všemu, co vidíš. I sůl vypadá jako cukr,“ napsala ke snímku, na kterém pózuje v plavkách.

A do třetice se nezdráhala úsměvného komentáře, který jí je zřejmě blízký. „Vzpomeň si na všechny lidi, kteří tě nenávidí i přesto, že nejsi dokonalá. A teď si představ, co by ty p*če dělaly, kdybys dokonalá byla,“ napsala s dodatkem, že se upřímně zasmála. V příspěvku si zároveň i trošku rýpla do jednoho vztahu. „Každý máme své oblíbence. V mém případě už pár let vydařený páreček ‚Pat a Mat‘," napsala...

U snímků se rázem objevilo spoustu lichotek.

„Krásná jako vždy. Máte krásné ženské tvary. A přitom štíhlou postavu, jak ze žurnálu s těmi úplně správnými tvary,“ napsal obdivovatel.

„Máš fantastické tělo,“ uvedl další fanoušek, což sama Vlaďka vyvrátila. „To teda nemám, když člověk nic nedělá, tak to ‚fantastické‘ nikdy nemůže být,“ podotkla. ■