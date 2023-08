Rita Ora zveřejnila záběry ze své tajné svatby: Byla překrásná nevěsta

Rita Ora a Taika Waititi Profimedia.cz

Videozáběry zpěvačka použila do klipu k písni You & I. Dokumentují den od příprav přes samotný obřad až po následné focení u veterána a před nápisem Hollywood. Nevěsta oblékla bílé krajkové šaty zdůrazňující figuru a nechyběl ani jednoduchý závoj. Poté, co si řekli svá „ano“, dali novomanželé průchod emocím a nadšení. Jako svatební kytku měla zpěvačka v ruce jedinou rozkvetlou růži.

Záběry Rita zveřejnila v den prvního výročí svatby, kdy také prozradila, že to byla ona, kdo partnera požádal o ruku, a to během výletu do Palm Springs. Svatbu naplánovali za dva týdny, zúčastnilo se jí jen osm lidí, rodina a nejbližší přátelé. Rodiče dle slov ženicha obřad sledovali prostřednictvím videohovoru.

Nový videoklip You & I se záběry ze skutečné svatby Rity Ory a Taiky Waititiho

První výročí manželé strávili ve švédském Malmö, kde Rita vystupovala na festivalu. Její muž ji přišel pozdravit přímo na stage. Za jásotu publika se vášnivě políbili. ■