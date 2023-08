Fanoušci si začali všímat: Lela Ceterová kápla božskou a ukázala další úpravu v obličeji

Lela Ceterová Foto: Instagram Lely Ceterové / se souhlasem

Nejvěrnější fanoušci si ale na manželce Karlose Vémoly (38) všimli i dalších změn, a to v obličeji. Maminka dvou dětí nechodila kolem horké kaše a otevřeně jim přiznala další úpravu.

„Ano, byla jsem na nitích, které mi aplikovala paní doktorka. Mám čtyři na jedné straně a čtyři na druhé,“ svěřila se Lela na sociálních sítích i s důvody, proč zákrok podstoupila.

„Co už nadělám, probdělé noci, dva porody, genetika. Prostě ta pleť přirozeně stárne, ale můžeme tomu pomoct tím, že se o ni budeme starat. A na tohle já velmi dbám,“ vysvětlila.

Není to tak dlouho, co se známá blondýnka rozhodla pro změnu svých rtů, které si nechala razantně zmenšit, aby dosáhla přirozenějšího vzhledu.

„Trvalo mi to dlouho, než jsem se k tomu odhodlala. Každá žena prochází ve svém životě nějakým přirozeným vývojem, kterým si musí projít. Já jsem ve svých třiatřiceti letech došla do stadia, kdy jsem si uvědomila, že je potřeba některé věci změnit do přirozenějšího vzhledu. Myslím si, že je to správné rozhodnutí, jen to chce někdy odvahu,“ vysvětlila Lela před časem pro Super.cz. ■