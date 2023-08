Kaira Hrachovcová (48) předvedla luxusní tělo: V černém prádle vyniklo její vyrýsované bříško i tetování

Kateřina Kaira Hrachovcová předvedla perfektní figuru. Foto: archiv. K. Hrachovcové

Kateřina Kaira Hrachovcová (48) sdílela se svými fanoušky několik momentů z jejího běžného dne. To například zahrnuje procházku Prahou, nákupy nebo tatérství, kterému se nějakou dobu věnuje a má velmi pozitivní odezvy.

Ve videu ukázala i svou štíhlou a vyrýsovanou postavu v černých bikinách. Kromě krásných křivek si lze také všimnout rozsáhlého tetování, které samotnou herečku zdobí.

Není se čemu divit, že tohle video sklidilo spousty kladných ohlasů. Některé fanynky se dokonce ptají, jaký má Kaira na tuhle postavu recept.

„Jste svá Kačenko a ta postavička, ta je prostě dokonalá,“ napsala příznivkyně. „Nádherná, a ta postavička. Wauuu,“ uvedla další. „Jste krásná a máte luxusní postavu,“ vzkázala herečce a tatérce další obdivovatelka.

Recept na svou figuru s fanoušky sice nesdílela, ale už před nějakou dobou se jim svěřila, jaké motto ji popohání dopředu.

„Nejdi s davem, holčičko, a neboj se být zodpovědná. To je i důvod, proč se většina lidí bojí. Proč se bojí svobody. Svoboda znamená zodpovědnost. Buď logická, srozumitelná, ale nezapomínej na svoji představivost. Ta tě dostane všude. Věř lidem. Opravdově. Oni budou věřit tobě. Měj víru v sebe. Je to dost možná nedostatek víry, kvůli které se bojíme čelit výzvám. Já věřím. V sebe. A nebojme se dělat chyby. Jsou to zkušenosti,“ napsala s otevřeností na sociálních sítích. ■