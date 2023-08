Žil na nudlích, neměl na košili. Paul (✝46) ze slavné kapely S Club 7 na tom byl před smrtí finančně zle

Kapela S Club 7 v době největší slávy: zleva Jo O'Meara, Rachel Stevens, John Lee, Tina Barrett, Bradley McIntosh, Hannah Spearritt a Paul Cattermole Foto: William Conran / PA Images / Profimedia

Když začátkem dubna vyšla zpráva, že zemřel jeden ze zpěváků kapely S Club 7 Paul Cattermole, fanoušky, ale i ostatní členy dříve slavné skupiny to velmi zasáhlo. Paulovi bylo pouhých 46 let a krátce před smrtí jej vyfotili usměvavého na procházce.

Britský The Sun nyní informoval, že zpěvákovi se v poslední době nedařilo, o finančních potížích ostatně v minulosti mluvilo víc členů kapely. Konkrétně Paul měl mít v době úmrtí na kontě 35773 liber, údajně ale dlužil dvacet tisíc. Zůstalo tak - dle britských médií „jen“ - 15 tisíc liber, asi 420 tisíc Kč.

„Paul na tom nebyl dobře, nedařilo se mu finančně,“ uvedl zdroj zmíněného listu. „I když je šokující, že člen hudební kapely by se neměl dobře, lidi, kteří Paula znali, možná nebyli překvapení, jak málo po něm zůstalo,“ dodal.

Cattermole zemřel 6. dubna ve svém domě v Dorsetu z přirozených příčin, uvedla rodina v prohlášení.

Kapela S Club 7, kterou tvořili Paul, Tina Barrett, Rachel Stevens, Jo O'Meara, Hannah Spearritt, Bradley McIntosh a Jon Lee, patřila na přelomu milénia k těm nejslavnějším. Celosvětově prodala víc než deset milionů alb, měla vlastní televizní show a vyhrála dvě ceny Brit.

Cattermole kapelu opustil v roce 2002 z důvodu „kreativních neshod“. V roce 2015 pak zpěvák vyhlásil bankrot, a dokonce na internetu za 650 liber nabídl k prodeji jednu ze zmíněných cen. „Musím platit účty,“ uvedl tehdy. V roce 2018 v televizním pořadu Loose Women řekl, že žije na hraně, jí levné nudle a pro své televizní vystoupení si nemohl dovolit koupit novou košili.

Cattermole měl snahu se vrátit do šoubyznysu a chtěl se zúčastnit ve Velké Británii oblíbených reality shows jako I´m A Celebrity...Get Me Out Of Here! nebo Dancing On Ice, podle Daily Mailu mu ale bylo sděleno, že není „dostatečně slavný“. ■