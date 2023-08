Šokující změny u Donny z Beverly Hills. Po rozchodu bydlela s pěti dětmi v levném motelu, teď skončila v kempu

Tori Spelling vychází z karavanu. Profimedia.cz

Takovou otázku si teď pokládají lidé, kteří viděli slavnou blondýnu se všemi dětmi v Kalifornii v kempu, kde momentálně přespávají. Pro mnoho lidí je cestování v karavanu romantika, Tori Spelling ale nikdy nevypadala jako člověk, který by si takové dobrodružství nějak zvlášť užíval. Spát v šesti lidech v jedné malé místnosti a sedět na rozkládacích křeslech určitě není styl, jakým by penězi zhýčkaná herečka dobrovolně ráda žila. Do karavanu se přesunula poté, co se po osmnácti letech rozešla s manželem Deanem McDermottem, její dům údajně zachvátila plíseň a ona s potomky nejdříve přespávala v motelu za 100 dolarů na noc.

O tom, že Donna z Beverly Hills možná není až v takové životní nouzi, jak by to mohlo vypadat, už se za mořem hojně šušká. „Dean je oprávněně ponížený, stejně jako všichni Toriini přátelé. Nechápou, proč by to dělala. Leda pro soucit,“ řekl zdroj z okolí herečky magazínu Daily Mail s tím, že spousta přátel nabídla Tori i střechu nad hlavou. Dodnes se bývalá hvězda seriálu pro mladé schází třeba i s kolegyní Jennie Garth, která hrála Kelly.

Podle jiných zdrojů ovšem myšlenky na nedostatek peněz nejsou zase tak daleko od pravdy. Herečka se prý momentálně snaží o velký televizní comeback, aby si zajistila přísun prostředků. Už měla jednat o tom, že by nastoupila do reality show Dancing With the Stars. Přísun peněz ze strany rodiny v tomto případě nejspíš nehrozí, protože Tori nemá se svou matkou dobrý vztah. Tak uvidíme, kde herečka se svými ratolestmi zakotví příště. Jestli budou spát pod širákem, nebo se po odstranění plísně vrátí do jejich luxusního sídla. ■