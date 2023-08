Belladonna z pořadu Na lovu dostala od manžela jako dárek IQ test! Budete se divit, jak dcera Zory Jandové dopadla

Belladonna z pořadu Na Lovu dostala od manžela jako dárek IQ test! Budete se divit, jak Viktorie Mertová dopadla Super.cz

"Jsem si velmi nejistá ve sportu nebo v kultuře. Sleduju dokumenty, čtu věci, které by mě třeba jinak nezajímaly. Mám problém s výtvarným uměním, tak chodím do galerií. Já se ráda vzdělávám," řekla Super.cz Viktorie.

"Jsem kovářova kobyla, myslím třeba vážnou hudbu. Naštěstí mám někoho, kdo mi to vysvětlí," usmívá se.

Nedávno svého otce pořádně rozesmála. "Pod stresem jsem v pořadu nedokázala říct, jaký nástroj je ve smyčcovém kvartetu. Měla jsem říct violoncello, řekla jsem kontrabas. To vzbudilo velký smích. Doma se táta hodně smál," prozrazuje.

Zajímalo nás, jak vysoké IQ má. "Vím ho, ale není to důležité. Do Mensy by mě ale vzali," usmívá se. "Já to nepovažuju za důležitý údaj. Já šla na test, protože mi to dal manžel jako dárek. Chtěl, abych měla papír na to, že jsem chytrá," vysvětluje s tím, že do konfrontací s ní její muž moc nechodí.

"Připadá mi, že v poslední době se mnou do konfrontací nejde. Že už mám papír na to, že jsem chytrá. Asi ví, že to úplně nemá smysl, radši si to dvakrát rozmyslí," dodala. ■