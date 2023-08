V Playboyi téměř nic neukázala, zato teď… Nesvačilová a její divoký tanec bez podprsenky! Předvedla více, než chtěla

Denisa Nesvačilová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

"Myslím si, že větší odhalování už ženě mého věku nepřísluší, nejsem ani ze své podstaty odhalovací typ. A myslím si, i když to tedy jistě nevím, že pro muže je zajímavější, když si mohou představovat, jen jim polechtáte fantazii, než když dostanou všechno zadarmo, to je pak strašně laciné a je toho moc. My šli cestou elegance a tajemství. Už jsem toho ukázala dost a teď už si to budu nechávat na soukromí," řekla Super.cz po focení pro Playboy.

To na párty televize Prima ukázala více než v celém Playboyi. Se svým kamarádem Josefem Mádlem to divoce roztočila na tanečním parketu, a navíc v topu, pod který si nevzala podprsenku. A protože teploty nejsou zrovna klasické srpnové, předvedla své vnady v celé kráse. Co by za tyhle fotky v Playboyi dali... ■