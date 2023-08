Ještě větší mrcha, než jste doufali: Denisa Nesvačilová dostala nejzápornější roli ve své seriálové kariéře

Denisa Nesvačilová dostala nejzápornější roli ve své seriálové kariéře. Super.cz

"Je to strašně zajímavá role. To, co jste viděli v Dobrých zprávách a v podstatě i Karolína ve Slunečné, byl ještě slabý odvar toho, co je Dominika v ZOO. My jí pracovně říkáme Doňa Dominga, mluví takovou mafiánštinou. Je to zapeklitá holka, někdo se prostě k nějakým věcem dostane ne úplně hezkou cestou," vyprávěla, že si zahraje zatím největší potvoru ve své herecké kariéře.

To, že si ji režiséři vybírají na komplikovanější postavy, ji těší. "Jsem ráda, protože jsem romantické role hrála dlouho a už jsem se v nich trochu nudila. Ty moje mrchy navíc nejsou takové, že jen přijdou a škodí, ale je tam víc linek, i ta láska. A jedna ryze romantická role mě čeká, budu natáčet seriál na Slovensku," prozradila a v našem videu také vyprávěla, co ji čeká během zbytku prázdnin. ■