Nelly Furtado je zpět a krásnější než kdy dřív! Podívejte, jak vypadá 23 let po hitu I’m Like A Bird

Jedním z nejcharakterističtějších hitů přelomu milénia je bezesporu skladba I’m Like A Bird od kanadské zpěvačky Nelly Furtado, která s ní dokonce získala cenu Grammy. Hlas sympatické brunetky tehdy vyhrával z rádií po celém světě. O Nelly sice nějaký čas nebylo příliš slyšet, ale to se zřejmě chystá stále půvabná rodačka z města Victoria změnit. Ve středu ji fotografové zastihli, jak odchází z nahrávacího studia v New Yorku, a vypadala naprosto senzačně.