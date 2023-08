Lucie Benešová maká rukama na stavbě roubenky a prý bychom ji nepoznali: Vypadám děsivě, směje se

Lucie Benešová Super.cz

Zatímco její manžel Tomáš Matonoha (52) se prý do manuální práce moc nežene, herečka Lucie Benešová (48) se jí rozhodně nebojí. Dává dohromady roubenku, kterou pojmenovala Beneška, a nejenže stavbu organizuje, ale také sama přiloží ruku k dílu. "Na bedrech to mám já a je to takhle lepší," míní.

"Bude to ještě trvat, zvenku vypadá hotová, ale třeba ještě rok se budou dělat vnitřky. Já třeba umím dobře natírat, to mi jde. Je to pro mě radost, baví mě to. Takže na ní budu ještě hodně pracovat a budu muset hodně vydělávat. Rýsuje se mi něco nového," prozradila na tiskové konferenci televize Nova, kde ji od září uvidíme v seriálu Co ste hasiči.

Když se objevila na červeném koberci v červených šatech, nedokázali jsme si představit, jak vypadá, když maká rukama. "Mám na sobě tepláky, tričko a kostkovanou košili, jsem odlíčená a vypadám děsivě. Prostě jako ženská na chalupě," smála se Lucie. ■