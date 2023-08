První setkání s maminkou! Hvězda Love Islandu letí se zápasníkem MMA Muradovem do Uzbekistánu

Sabina Karásková Super.cz

Sabina Karásková se chystá na seznámení s tchyní. Za týden odlétá do Uzbekistánu, kde se seznámí s rodinou partnera, zápasníka MMA Makmuda Muradova. "Maminka o mně ví, viděly jsme se přes face time, teď mě poprvé uvidí naživo," prozradila Super.cz Sabina.

"Nervózní jsem hlavně kvůli jazykové bariéře, snažím se kvůli tomu trošku učit rusky. Toho se bojím nejvíc, ale Mach nás propojí, bude překladatel," usmívá se účastnice druhé řady reality show Love Island.

Zatím to prý s ruštinou tak veselé není. "Rusky umím samé nadávky. Umím ještě pozdravit, tam asi končíme. Tak to udělám," směje se.

Sabina s Machem chodí od konce loňského roku. Zatím se nevídá s jeho dcerou Ruminkou, kterou má se zpěvačkou Monikou Bagárovou. "Bereme to hodně s respektem, jsme opatrní. Necháváme to plynout, až ta chvíle přijde, tak přijde," vysvětluje s tím, že sama se zatím do rozšiřování rodiny také nehrne.

"Já do miminka jít rychle nechci, i když mám děti hodně ráda. Ale zatím si myslím, že máme čas," dodala. ■