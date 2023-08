Otevřená zpověď Adama Mišíka nejen o budoucnosti s krásnou Natálkou: O tátovi si mysleli, že je můj děda

Adam Mišík Super.cz

"Já si v tuhle chvíli rodičovství asi nedokážu úplně představit, i když já bych na to věk teoreticky měl. Myslím, že v dnešní době není potřeba nikam spěchat," míní Adam, jehož otec ho měl až v padesáti, což už je zase trochu moc. "Tak dlouho čekat nebudu, ale taky to má něco do sebe. Táta na mě měl čas, už byl takový vyklidněný. Užil jsem si ho hodně," svěřil. Přiznal ovšem, že si jeho otce pletli s dědou.

I když na to Adam nevypadá, je rodinný typ. V podstatě nikdy neopustil své rodiče, i když se od nich odstěhoval. "Koupil jsem si byt patro pod rodiči, jen jsem si snesl matraci po schodech. Celá rodina jsme vlastně pořád spolu, což je krásné. Táta už má svůj věk, takže si vážím toho, že ho můžu vídat. I mámu a svoje sourozence," vysvětlil i s tím, jak zvládá domácí práce.

Byt už s ním rok sdílí i jeho přítelkyně Natálka, která se tak němu přestěhovala od maminky Ivy Kubelkové a táty George Jiráska v pouhých sedmnácti letech. "Ona dojížděla každý den dvě hodiny do školy, tak stejně uvažovala o tom, že by se přestěhovala do Prahy, takže se to nějak spojilo. Jinak bychom neměli moc šanci se vídat. Vždycky je to taková loterie, když spolu lidi začnou žít, zvlášť po tak krátké době. Ale u nás to vyšlo," uzavřel. ■