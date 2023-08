Výročí veselky „oslavili“ prasklým bidetem a vytopeným bytem. Peroutka uklízel, partner musel do společnosti

Partner Milana Peroutky pracuje pro televizi Nova, a tak na tiskovce nemohl chybět. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv M. Peroutky

Právě pro tuhle společnost totiž pracuje jeho partner, který si tiskovku nemohl nechat ujít už kvůli své pozici. Dominik vynesl do společnosti modrý semišový outfit, který mu velmi padl. Na akci potkal spoustu známých, se kterými se dobře bavil, ale zároveň bylo znát, že byl v pracovním kolotoči.

Ač se Milan Peroutka na akci neukázal, ani on doma úplně nelenil. Celý den totiž řešil vytopený byt.

„Jestli je tu na vás v instarealitě už nějak moc sluníček a moříček, Milda je tu pro vás! Takhle, taky jsme chtěli na pár dní pryč. Naštěstí jsme měli hned druhý den naší nepřítomnosti do bytu objednaného dělníka. Pojďme si říct, jsou po ránu i hezčí telefonáty než ty informující o tom, že máte vytopenou domácnost. Na druhou stranu, taky nás o tom mohli zpravit až sousedi pod námi, a to by bylo teprve tóčo! A kdyby vás zajímalo, co se přihodilo, tak nám prasknul bidet, který jsme ani nikdy nepoužili. Už jsme ho nechali sprovodit ze světa. Stejně jako všechny podlahy, všechen nábytek je rozebraný a složený, a my máme do půlky září mód à la žijeme na stavbě. No co, po měsíci další zážitek, co nás posílí,“ svěřil se oblíbený herec a zpěvák s nemilou situací.

Milan Peroutka a Dominik Roubínek (25) uzavřeli registrované partnerství v pátek 30. června na matrice v Praze. Obřad pak proběhl 1. července v luxusním hotelovém resortu Chateau Mcely. ■