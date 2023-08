Den, který hudebník Petr Hapka ještě zažil. Jeho dcera Petra s manželem Dušanem slaví deset let od svatby

Petra Hapková s rodinou Michaela Feuereislová

V listopadu to bude devět let, co skladatel Petr Hapka (✝70) odešel do hudebního nebe. Muzikant ale ještě zažil den, kdy se jeho dcera Petra stala vdanou paní. Zpěvačka právě tento týden oslavila deset let od svatby.