Po 55. narozeninách rozkvetla: Nela Boudová promluvila o lásce i o dovolené, kam si zabalila čtvery večerní šaty

I když je milovnicí teplých krajů, na dovolenou vyrazila herečka Nela Boudová (55) překvapivě na plavbu kolem Norska. "Já chtěla hlavně na tu plavbu a termínově mi vyšlo zrovna Norsko, které bych si normálně nevybrala. Ale i tak jsme si to s mojí téměř osmdesátiletou maminkou užily," ujistila nás herečka, s níž jsme se potkali na letní tiskové konferenci televize Nova, kde bude hrát v seriálu Co ste hasiči.

Herečce to v bílém overalu seklo. Vypadá výborně a po pětapadesátých narozeninách začala víc řešit svůj vzhled i outfity. To ostatně musela právě i na lodi, kde jsou například na společenské večeře v rámci programu předepsané slavnostní róby. "Takže jsem si v kufru vezla čtvery večerní šaty. Na druhou stranu nemám jinak příležitost je vynosit, protože během plesové sezóny pořád hraju, takže jsem je vynosila aspoň na té lodi," vysvětlovala.

V našem rozhovoru jsme se bavili i o tom, jak v posledních letech rozkvetla. "Myslím, že je mi líp a líp. Nedělám si starosti s věcmi, se kterými jsem si je dřív dělala. Když si člověk uvědomí smrtelnost, tak zjistí, že není čas být nešťastný. Je to i díky tomu, že mám svoji koučinkovou praxi a chci žít v integritě, takže nemůžu ženám něco říkat a něco jiného dělat," míní.

Spokojená je prý po všech stránkách, i když ve vztahu s moderátorem Janem Tunou to není úplně jednoduché. "To je takový oříšek, to partnerství. Ale vztahy jsou vždycky to nejtěžší, ale zase nás nejvíc posouvají. Já jsem tedy velmi posunutá, partner jen trochu," uzavřela s úsměvem. ■