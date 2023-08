Vincent Navrátil na sobě po rozchodu maká a je samý sval: Přítelkyni chce, má na ni ale vysoké požadavky

Syn Veroniky Žilkové promluvil o vztazích i požadavcích na svou budoucí partnerku. Super.cz

„Nikdo se neobjevil, ale věřím tomu, že je vše na dobré cestě. Poznávám sám sebe a věřím, že v momentě, kdy budu připravený, tak mi ten život hodí tu holku,“ svěřil se pro Super.cz i s několika požadavky, které by měla jeho láska mít.

„Mám na ni stejně vysoké požadavky jako sám na sebe. Což si myslím, že je fér. Věřím, že tam taková holka je,“ prozradil talentovaný umělec, který se po rozchodu také intenzivněji pustil do cvičení a plody jeho práce jsou už víc než znát.

„Po rozchodu jsem do toho víc šlápl. Když člověk hledá partnerku, tak rozhodně neuškodí, aby vypadal co nejlíp. Jednoduché,“ řekl s úsměvem Vincent, který některé momenty svého života sdílí i na svých sociálních sítích, kde si buduje základnu fanoušků.

„V Instagramu jsem našel možnost, že tam můžu být autentický. Jak se říká, že na sociálních sítích mají lidé nějakou pózu, tak já jsem vlastně konečně dostal fórum, na kterém mohu být otevřený a sám sebou, což je vlastně trošku magor. Tam mi to lidi odpustili a uvítali to. Jsem rád, že mám s nimi možnost sdílet to, jak švihle vnímám svět,“ dodal Vincent Navrátil. ■