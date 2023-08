Detaily nové lásky vítěze Survivoru: Je to vážné, vztah na dálku a ženu s dítětem jsem dřív v životě nechtěl

Tomáš Weimann promluvil o vztahu se svou krásnou Markétou i o budoucnosti. Super.cz

„Ve vteřině jsem věděl, že je tam něco víc. Co jsem se pak zpětně dozvěděl, tak to bylo stejné i z její strany, možná ještě víc,“ prozradil Tomáš pro Super.cz s úsměvem. Zároveň přiznal, že prožívají vztah na dálku. Vítěz Survivoru totiž žije v Praze a jeho partnerka kousek za Ostravou. Avšak ani tahle vzdálenost není pro vztah překážkou.

„Je to vztah na dálku. Jsou tam dvě věci, o kterých jsem říkal, že nikdy v mém životě nebudou. A to je vztah na dálku a vztah s někým, kdo má dítě. Byly to pro mě dva body, přes které jsem v životě úplně nechtěl jít, ale díky tomu vím, že je to pro mě vážné, jinak bych si nedovedl vysvětlil, proč tyhle dvě věci podstupuji,“ svěřil se.

Tomáš nám také přiznal, že je to poprvé za sedm let, kdy našel do svého života vážnou známost, se kterou už plánuje budoucnost. Společné bydlení je zatím otázkou času, a to i kvůli malému synkovi, kterého má jeho přítelkyně z bývalého vztahu.

„Zatím jsme se o tom nebavili, ale určitě bychom spolu chtěli žít. Plánuji věci dál, sedm let jsem nikoho neměl a říkám si, že když už na někoho sedm let čekám, tak to pro mě bude doufám vážné natolik, že to bude třeba napořád. Momentálně to jen tak nepůjde, její syn má svého tátu, který ho chce určitě vídat a trávit s ním čas, čemuž bránit nechci. Myslím si, že to chce jen trochu času,“ dodal. ■