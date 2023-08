Jana Bernášková se rozloučila se svou půvabnou dcerou: V jejích 16 letech ji vypustila studovat do zahraničí

Jana Bernášková Super.cz

„Justýnka odjela do Londýna studovat,“ svěřila se herečka s tím, že to naštěstí není na dlouho. „Je tam na 14 dní, to je v pohodě, jede si tam užít a intenzivně studovat. Na dýl jsem ji ještě nechtěla pustit, to by se mi stýskalo a má ještě střední školu a má toho hodně,“ prozradila Super.cz Bernášková s tím, že na to, že by její dcera vylétla z hnízda, ještě není připravená.

„Nedá se na to připravit. Já ji iniciuji k tomu, aby někam jezdila a cestovala, ale bude to smutný, protože jsme na sebe hodně navázané a ona je tak báječná, vtipná a skvělá, pořád si voláme a nedokážu si představit, že v tom hnízdě nebude,“ řekla herečka na tiskové konferenci Novy.

Na obrazovce se na podzim objeví nejen v oblíbeném seriálu. „Od podzimu se na mě můžete těšit úplně všude, protože na Nově vychází druhá série seriálu Co ste hasiči a zároveň nám jde do kin Jak přežít svého muže, a to vznikl film podle mé knížky,“ řekla herečka s tím, že má stále spoustu práce kolem připravovaného snímku. I tak stihne s rodinou v srpnu dovolenou v zahraničí. „Pojedeme s rodinou do Španělska surfovat,“ dodala herečka. ■