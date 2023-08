Role v Ulici Lucii Vondráčkové padla jako ulitá: Proč se po letech rozhodla vrátit na televizní obrazovky?

Role v Ulici Lucii Vondráčkové padla jako ulitá: Řekla, proč se rozhodla vrátit do seriálu Super.cz

Už od podzimu však rozvíří vody nekonečného seriálu Ulice a před kamerou dokonce opráší i angličtinu. „Jsem angličtinářka, tělocvikářka, jmenuji se Soňa Čechová a trochu tam rozvířím vody v té škole, protože tam mají zastaralé metody a já tam přinesu ty nové,“ svěřila se Lucie Vondráčková, která je z nové role nadšená. Právě o práci učitelky před lety, kdy si měla volit své budoucí povolání, přemýšlela.

„Role mi padla jak ulitá, i když to teda nechám na divácích. Baví mě to moc, protože jsem si vždycky přála učit, ještě, než jsem šla na konzervatoř,“ svěřila se Vondráčková, která se poslední roky zejména věnovala synům. Poslední roky se však vrátila do divadla a nyní k tomu přibrala i natáčení.

„Postupně jsem se začala vracet k herectví a zjistila jsem, že mi nesmírně chybělo a že už je čas se vrátit sama k sobě. Děti mi to umožňují, protože už jsou větší a nastal správný čas,“ svěřila se na tiskové konferenci televize Nova herečka. Na akci dorazila s kratším sestřihem a v elegantním outfitu, který jí velmi slušel. Jak sama přiznala, sama by se do příprav na podobnou událost nepustila. „To by dopadlo, kdyby si to vymýšlela sama,“ řekla se smíchem Vondráčková. „Já si myslím, že se o mě celkem ví, že módu příliš neřeším a tentokrát mi pomohl Dominik Navrátil,“ dodala herečka. ■